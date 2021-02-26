مدرب المصري: لم نحسن استغلال الفرص ضد سيراميكا

لام محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري فريقه على عدم استغلاله للفرص التي أتيحت له في مواجهة المصري اليوم الجمعة.

وتعادل سيراميكا مع مضيفه المصري اليوم الجمعة إيجابيا بهدفين لكل فريق في لقاء مؤجل من تاسع جولات الدوري.

وتحدث المدرب العام للمصري عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "مباراة جيدة وجميلة".

وواصل "هناك بعض الأخطاء الدفاعية ونعمل على علاجها، لكن لو استغللنا الفرص التي أتيحت لنا لتغيرت النتيجة".

وأكمل "النقطة أضافت لنا في رصيدنا ونحن سنغلق ما حدث وسنركز في المباراة المقبلة".

وتابع "تبديلاتنا كانت هجومية وخلقنا العديد من الفرص ولكن كما قلت لم نستغل الفرص ونحن راضون عما حدث".

ويحتل المصري المركز الثالث بـ22 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

ويأتي سيراميكا خامسا بـ21 نقطة من 14 مباراة خاضها.