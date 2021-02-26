هيثم شعبان: هذا سبب استقبالنا هدفا مبكرا ضد المصري.. وأرضية برج العرب لم تساعدنا

أشاد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بلاعبيه بعد التعادل ضد المصري رغم التأخر مرتين في النتيجة.

وتعادل سيراميكا مع مضيفه المصري اليوم الجمعة إيجابيا بهدفين لكل فريق في لقاء مؤجل من تاسع جولات الدوري.

وتحدث هيثم شعبان لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "قدمنا مباراة جيدة من حيث الروح والرغبة في الفوز إلى حد ما والنتيجة مرضية حتى مع التعادل لأننا نواجه فريقا كبيرا بقيادة مدرب جيد للغاية هو علي ماهر".

وأضاف "لأول مرة لا نسيطر أو نستحوذ على الكرة ولم نستطع القيام بذلك والمباراة كان إيقاعها في غاية السرعة، ولكن اللاعبين تعاملوا مع ظروف اللقاء بشكل جيد رغم التأخر في النتيجة مرتين".

وشدد "كذلك أرضية ملعب برج العرب لم تكن جيدة رغم غلقه سابقا للصيانة ولكننا فوجئنا بحالها غير الجيد اليوم لذا لم نستطع اللعب بطريقتنا المعهودة".

وعن عدم مشاركة صالح جمعة منذ بداية اللقاء رغم الإحماء بعد تعرضه لشد عضلي قال: "الظروف حكمت علي بمشاركة رجب عمران ولعب جيد جدا ويظهر بشكل مميز منذ انتقاله لنا في شهر يناير الماضي".

أما عن صالح "حينما شارك لعب بشكل جيد وكل اللاعبين لعبوا جيدا".

وعن قدرة سيراميكا كليوباترا على العودة في النتيجة في مبارياته وعدم الاستسلام والأخطاء الدفاعية قال: "لم يكن هناك أي اهتزاز دفاعي، تفاجئنا في الدقيقة الأولى لأننا لم نكن تمركزنا بشكل جيد لذا استقبلنا هدفا من ركلة جزاء".

وأضاف "أثناء بناء الفريق في بداية الموسم كنا ننظر للاعبين لا تؤثر فيهم ظروف المباراة وهذا ما يحدث حاليا أنه أصبح لنا شخصية قوية لا تستلم أبدا".

ويحتل المصري المركز الثالث بـ22 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

ويأتي سيراميكا خامسا بـ21 نقطة من 14 مباراة خاضها.