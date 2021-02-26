خبر في الجول – اختبار طبي يحدد موقف حازم إمام من لقاء دجلة

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

حازم إمام مع الزمالك أمام الإسماعيلي

يخضع حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك لاختبار طبي في مران الغد السبت لتحديد موقفه من المشاركة ضد وادي دجلة.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن حازم لم يتدرب حتى الآن مع زملائه وسيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من قدرته على المشاركة في التدريبات من عدمها وبالتالي معرفة موقفه من اللقاء.

لكن يظل الأقرب لخوض اللقاء وشغل مركز الظهير الأيمن هو حمزة المثلوثي في ظل جاهزيته الفنية والبدنية.

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ويعاني حازم إمام من إجهاد عضلي تعرض له بسبب ضغط المباريات حسبما قال مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك في وقت سابق.

وغاب حازم إمام عن مباراة تونجيث الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا بداعي الإصابة كذلك.

ويواجه الزمالك منافسه دجلة الإثنين المقبل في ملعب السلام في الجولة 14 من الدوري.

حازم إمام الزمالك في الدوري
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