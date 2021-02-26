في الدرجة الثانية - رئيس كوكاكولا: نوفر كل الإمكانيات للفريق.. المنافسة شرسة للغاية

يرى مجدي إسماعيل رئيس نادي كوكاكولا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح بعد نتائجه الجيدة في دوري الدرحة الثانية وكأس مصر.

وكان كوكاكولا قد أقصى الإنتاج الحربي من دور الـ32 لكأس مصر ليواجه بتروجت في دور الـ16.

وقال إسماعيل لموقع نادي كوكاكولا الرسمي: "الفوز على السكة الحديد كان صعبا خصوصا أننا لعبنا ضدهم في الدور التمهيدي الأخير في الكأس وانتصرنا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي".

وعن مواجهة الترسانة في الجولة المقبلة لمجموعة القاهرة، قال: "مباراة صعبة لكنها فرصة لأن نُنهي الدور الأول في مراكز المقدمة".

وحول المافسة هذا الموسم "شرسة للغاية لكننا نمتلك لاعبين وطاقم تدريبي على أعلى مستوى والإدارة توفر لهم كافة الإمكانيات لمواصلة تحقيق الانتصارات".

وأتم "نؤكد على اللاعبين ضرورة الاستمرار في اللعب بروح عالية والحفاظ على الأداء الذي قدموه في مباراة السكة الحديد الأخيرة مع عدم الإفراط في فرحة الانتصار خصوصا أن مباراة الترسانة ستكون صعبة للغاية".

ويحتل كوكاكولا المركز الرابع في مجموعة القاهرة برصيد 23 نقطة.