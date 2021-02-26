ماركا: فالفيردي وهازارد اقتربا من العودة.. وحسم موقف بنزيمة قبل دربي مدريد

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يبدو أن ريال مدريد اقترب من استعادة عددا من المصابين في الفترة المقبلة، وقبل اللعب ضد أتليتكو مدريد.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الثلاثي المصاب: فيدي فالفيردي ورودريجو وألفارو أودريوزولا قد يشاركون في مران الفريق الجماعي غدا السبت.

أما بالنسبة لكريم بنزيمة، فسيتم تقييم موقفه قبل مباراة الدربي بعدة أيام.

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إلا أن الطاقم الطبي لن يتعجل في عودة بنزيمة للتدريبات والمشاركة في المباريات خوفا من تكرار الإصابة.

فيما اقترب إدين هازارد من العودة بعدما ظهرت عليه علامات التحسن وعدم الشكوى من أي آلام.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد يوم 7 مارس المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد يوم 1 مارس المقبل في الجولة 25 للدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ55 نقطة من 23 مباراة.

ريال مدريد كريم بنزيمة
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