بيرلو: ديبالا لا يحتاج للتدخل الجراحي

أكد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن باولو ديبالا نجم الفريق لا يحتاج لإجراء عملية جراحية للتعافى من إصابته.

وكان ديبالا قد أُصيب في ركبته منذ 6 أسابيع.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة هيلاس فيرونا: "لقد قيمنا واخترنا الحل الأفضل لعودته في أقرب وقت".

وأضاف "ديبالا لا يحتاج للجراحة، والآن نرى الطريقة الأفضل لعلاجه".

وأتم "لقد طال وقت التعافي ولسوء الحظ لم نتمكن من استعادته سريعا لصفوف الفريق".

ولعب ديبالا 16 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، من 22 مباراة، بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر بـ53 نقطة من 23 مباراة، و4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

ويلعب يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا على ملعب الأخير، فيما يواجه ميلان نظيره روما ويستضيف إنتر فريق جنوى.