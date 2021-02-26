بيرلو: ديبالا لا يحتاج للتدخل الجراحي

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

ديبالا يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في جنوى

أكد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن باولو ديبالا نجم الفريق لا يحتاج لإجراء عملية جراحية للتعافى من إصابته.

وكان ديبالا قد أُصيب في ركبته منذ 6 أسابيع.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة هيلاس فيرونا: "لقد قيمنا واخترنا الحل الأفضل لعودته في أقرب وقت".

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وأضاف "ديبالا لا يحتاج للجراحة، والآن نرى الطريقة الأفضل لعلاجه".

وأتم "لقد طال وقت التعافي ولسوء الحظ لم نتمكن من استعادته سريعا لصفوف الفريق".

ولعب ديبالا 16 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، من 22 مباراة، بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر بـ53 نقطة من 23 مباراة، و4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

ويلعب يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا على ملعب الأخير، فيما يواجه ميلان نظيره روما ويستضيف إنتر فريق جنوى.

يوفنتوس باولو ديبالا
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