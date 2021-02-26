الصراع يشتعل.. بيشكتاش ينتصر بثلاثية ويتساوى مع جالاتا سراي

انتصر بيشكتاش اليوم الجمعة في ملعبه فودافون بارك على منافسه دينيزليسبور بثلاثة أهداف دون رد.

وأقيمت المباراة في إطار الجولة 27 من الدوري التركي.

افتتح سايل لارين أهداف المباراة في الدقيقة 22.

وأضاف فانسان أبو بكر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 38.

ذلك قبل أن يقتل آدم لياييتش اللقاء كليا بهدف ثالث بعد دقيقة واحدة فقط من الهدف الثاني.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيشكتاش إلى 54 نقطة يتساوى بهم مع جالاتا سراي متصدر جدول الترتيب لكن فارق هدف وحيد يصب في مصلحة الأخير.

ويملك جالاتا سراي فارق 31 هدفا مقابل 30 هدفا لبيشكتاش

فيما يأتي فناربخشه ثالثا بـ51 نقطة.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

ويقام الدوري التركي خلال الموسم الجاري بمشاركة 21 فريقا بسبب إلغاء الهبوط الموسم الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من اكتمال المسابقة لكن تقرر إلغاء الهبوط.

وسيهبط أربعة فرق بنهاية الموسم الجاري لتعود المسابقة من الموسم المقبل لتقام بمشاركة 20 فريقا.

ويعد جالاتا سراي هو أكثر الفرق تتويجا بالدوري التركي بواقع 22 مرة مقابل 19 لفناربخشه و15 لقاب لبيشكتاش وستة لطرابزون سبور.

ولم يفز جالاتا سراي باللقب منذ عام 2019، فيما حصده بيشكتاش آخر مرة في 2017، وتوج به فناربخشه في 2014 لآخر مرة.

أما طرابزون سبور فلم يظفر باللقب منذ عام 1984.