كرة طائرة – الزمالك ينفرد بالصدارة بفوز على الترسانة.. والأهلي يهزم سبورتنج

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

واصل الزمالك تصدر بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بنهاية الجولة الخامسة من المسابقة.

وفاز الزمالك على الترسانة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

الزمالك حسم الأشواط بنتيجة (25-22/ 25-16/ 25-19).

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من جهة أخرى، فاز الأهلي على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أيضا.

وحسم الأهلي الأشواط بنتيجة (25-22/ 25-17/ 25-13).

وأخيرا، خسر الاتحاد السكندري أمام الطيران بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لينفرد الزمالك بالصدارة على حساب الفريق السكندري.

الزمالك رفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، مع مباراة مؤجلة أمام الترسانة، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 11 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن نظام دوري كرة الطائرة يمنح اللقب لصاحب عدد الانتصارات الأكثر في المسابقة، ثم لصاحب النقاط الأكثر إذا تعادل فريقان في عدد الانتصارات.

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