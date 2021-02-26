كرة يد – الزمالك والأهلي ينهيان الدور الأول في الصدارة

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

واصل الزمالك والأهلي تصدر بطولة دوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2020/2021 بعد الفوز في الجولة السابعة.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 29-24 في الجولة السابعة والأخيرة من الدور الأول، فيما فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 29-23.

فوز الفريقان رفع رصيدهما إلى النقطة الـ22، ليتقاسما صدارة المسابقة.

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من جهة أخرى، تجمد رصيد سبورتنج عند النقطة الـ19 في المركز الثالث.

المسابقة ستتوقف خلال الفترة المقبلة بسبب التوقف الدولي، وحتى يوم 19 مارس، موعد الجولة الثامنة من المسابقة.

في فترة التوقف، ستٌلعب تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020 والتي تأهلت لها مصر بالفعل، لذلك سيلعب المنتخب مباراتين وديتين مع إسبانيا في إسبانيا.

ويلتقي الزمالك مع الزهور في الجولة الثامنة، فيما يلعب الأهلي مع الطيران، ويلعب سبورتنج مع الأوليمبي.

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