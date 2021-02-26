في الدرجة الثانية – النصر يفوز على زد وبورتو يعود للانتصارات في مجموعة القاهرة

أقيمت اليوم الجمعة 5 مباريات ضمن الجولة 14 و15 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ولعبت مباراتين في مؤجلات الجولة 14، أما باقي المباريات فكانت في الجولة 15.

بداية مؤجلات الجولة 14 كانت مباراة المريخ والقناة، وانتهت بنتيجة 1-1، حيث سجل عبودة ممدوح للقناة وتعادل عمر عدلي للمريخ.

فيما حقق بورتو السويس انتصارا خارج ملعبه ضد بتروجت بنتيجة 2-1، بعدما تقدم الأخير بهدف لا لا، قبل أن يسجل عصام عابدين وحسين الحسيني لبورتو ليرتفع رصيده لـ26 نقطة.

وضمن مباريات الجولة 15، انتصر الداخلية خارج ملعبه على سرس الليان بنتيجة 2-1، ليواصل صدارة المجموعة بـ28 نقطة.

فيما حقق النصر انتصارا على زد بنتيجة 3-0 عن طريق أحمد الصعيدي "هدفين" وأحمد كالوشا، ليرتفع رصيده للنقطة 16، ويكون الانتصار الثاني على التوالي للفريق.

فيما فاز جمهورية شبين خارج ملعبه على الزرقا بنتيجة 3-0، عن طريق أيمن سعد وأكرم عبد ربه ويسري وحيد؛ ليرتفع رصيده لـ18 نقطة.

وبذلك يكون الداخلية في الصدارة برصيد 28 نقطة، يليه بورتو السويس بـ26 نقطة، مقابل 23 نقطة للترسانة الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن كوكاكولا صاحب نفس عدد النقاط.

وتُستكمل باقي مباريات المجموعة يوم السبت، بمواجهة طنطا مع السكة الحديد فيما يلعب كوكاكولا مع الترسانة يوم الأحد، بينما يلعب النجوم ضد بتروجت والقناة مع منتخب السويس والمريخ مع بورتو السويس يوم الثلاثاء المقبل.