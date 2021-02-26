خبر في الجول – شيكابالا قد لا يحلق بلقاء الزمالك ودجلة.. وموقفه من مواجهة الترجي

أصبح لحاق محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بلقاء فريقه المقبل ضد وادي دجلة في محل شك كبير بسبب الإصابة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا يعاني من مزق في العضلة الخلفية وهو سبب ابتعاده عن لقاء تونجيث الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع شيكابالا في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي في مراحل متقدمة، لكن تواجده في قائمة الزمالك ضد وادي دجلة محل شك كبير.

ويجرى حاليا إعداد شيكابالا بأفضل شكل ليكون لائقا للسفر إلى تونس من أجل مواجهة الترجي في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه دجلة الإثنين المقبل في ملعب السلام في الجولة 14 من الدوري.

فيما يسافر الزمالك لتونس بعد ذلك للقاء الترجي في ملعب رادس في دوري الأبطال.

وخاض شيكابالا 11 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري صنع خلالهم هدفين.