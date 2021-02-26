المصري وكليوباترا يتعادلان في إثارة صنعتها الأخطاء

في إثارة كبيرة لشوط أول زاد من إثارته أخطاء المدافعين، تعادل النادي المصري وسيراميكا كليوباترا.

المصري وسيراميكا كليوباترا تعادلا بهدفين لكل فريق على استاد الجيش ببرج العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

سجل عمر كمال عبد الواحد، وأوستين أموتو هدفا المصري، فيما سجل أحمد ياسر ريان هدفا سيراميكا كليوباترا.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ22 في المركز الرابع من 13 مباراة، فيما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ21 في المركز الخامس من 14 مباراة.

التشكيل

علي ماهر بدأ بـ محمد عبد اللطيف "جريندو" كجناح أيسر لأول مرة هذا الموسم، فيما تواجد أحمد رفعت على مقاعد البدلاء، وفي الدفاع بدأ إسلام صلاح على حساب محمد صالح.

في المقابل بدأ هيثم شعبان بـ أحمد ياسر ريان وشادي حسين كثنائي هجومي.

وصف المباراة

الإثارة بدأت من الثانية الأولى. سنترة ثم طولية من فريد شوقي إلى جريندو الذي انفرد وتعرض لعرقلة من سيف تقا، ليحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للمصري وإنذا للمدافع التونسي.

عمر كمال عبد الواحد سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول للمصري، والسادس له في الدوري بصدارة هدافي فريقه بالمسابقة، والسابع له في الموسم حتى الآن.

ورد سيراميكا كليوباترا جاء سريعا في الدقيقة التاسعة. أحمد ياسر ريان ينفرد بعد قطع تمريرة فريد شوقي، ويسدد وأحمد مسعود يفشل في التصدي للكرة لتسكن الشباك.

سيراميكا كليوباترا أكمل الضغط. كرة ثابتة في الدقيقة الـ14 نٌفذت بجملة فنية وتنتهي بعرضية من أحمد ياسر ريان تصطدم بالدفاع وتحول اتجاهها، لكن أحمد مسعود يتصدى لها.

مرة أخرى وصل سيراميكا كليوباترا لمرمى مسعود بعد جملة فنية وصلت إلى ميدو جابر داخل منطقة الجزاء، لكنه أرسل عرضية قوية وصلت إلى أحمد شديد قناوي الذي شتتها بعيدا.

وعكس ضغط سيراميكا كليوباترا، استطاع المصري تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ29. محمد عنتر قطع الكرة من سيف تقا وانفرد بالمرمى، ثم مرر الكرة إلى أوستين أموتو الذي سجل في المرمى الخالي مسجلا الثاني.

وكالعادة كان الرد سريعا. سيراميكا كليوباترا أدرك التعادل في الدقيقة الـ36 من ركلة جزاء. ميدو جابر سدد كرة ارتطمت بيد إسلام صلاح، ليحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء، وإنذار لـ إسلام صلاح.

أحمد ياسر ريان سجل ركلة الجزاء بنجاح، وأدرك التعادل لفريقه. هدف هو السادس لـ أحمد ياسر ريان في الدوري هذا الموسم بصدارة هدافي فريقه، والسابع له في الموسم.

ضغط متأخر

المصري شكل ضغطا متأخرا مع نهاية الشوط. ركنية قابلها عمرو موسى بلمسة وحولها إسلام صلاح برأسية من داخل الست ياردات، لكن فوق المرمى بقليل في الدقيقة الـ45.

وفي الدقيقة الـ46، عرضية من أحمد شديد قناوي، ورأسية من جريندو فوق المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت سريعة أيضا، لكن بفرصة مهدرة خطيرة للفريقين.

هجمات متبادلة

عمر كمال عبد الواحد يراوغ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ49 ويسدد بيسراه بجانب القائم.

وشادي حسين يرد في الدقيقة الـ50 ويراوغ علاء عطا ويسدد، لكن أحمد مسعود يتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

ثم مخالفة للمصري في الدقيقة الـ54 ينفذها فريد شوقي ويقابلها عمرو موسى بلمسة، ثم إسلام صلاح برأسية يتصدى لها عامر عامر.

وكالعادة يرد سيراميكا كليوباترا في نفس الدقيقة من عرضية، مهدها رجب بكار بقدمه إلى ميدو جابر داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد فوق المرمى بيمناه.

تبديلات

علي ماهر تدخل في الدقيقة الـ62. أحمد رفعت شارك بدلا من جريندو.

المصري شكل خطورة جديدة في الدقيقة الـ66. ركنية من شديد، ردها عامر عامر بالبوكس إلى عمر كمال الذي أعادها لمنطقة الجزاء ليبعدها الدفاع ويقابلها عمرو موسى بتصويبة بجانب القائم.

في المقابل رد محمد إبراهيم في الدقيقة الـ70 بعدما راوغ وتوغل، ثم سدد بجانب القائم.

هنا تدخل هيثم شعبان بدخول صالح جمعة في الدقيقة الـ73 بدلا من شادي حسين.

علي ماهر رد في الدقيقة الـ74 بدخول أحمد جمعة وكازادي كاسينجو بدلا من أوستين أموتو ومحمد عنتر.

أحمد جمعة هدد المرمى في الدقيقة الـ83 بعد عرضية من علاء عطا، قابلها جمعة برأسية بجانب القائم.

آخر تبديلات المصري كانت في الدقيقة الـ84 بدخول مصطفى سلطان وحسن علي بدلا من أحمد شديد قناوي وعلاء عطا.

أحمد جمعة سدد مجددا في الدقيقة الـ85 من داخل منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

على الجهة الأخرى، شارك أحمد غنيم بدلا من أحمد ياسر ريان في صفوف سيراميكا كليوباترا بالدقيقة الـ89.

حكم المباراة احتسب ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع، انتهوا بلا خطورة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل لفريق.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ22 في المركز الرابع من 13 مباراة، فيما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ21 في المركز الخامس من 14 مباراة.