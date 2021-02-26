باهر المحمدي يرد على أنباء انتقاله لـ الأهلي

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - باهر المحمدي - الإسماعيلي - الدوري المصري

نفى باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي الأنباء التي ترددت حول انتقاله إلى صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال باهر المحمدي في تصريح نشره الحساب الرسمي للإسماعيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "تركيزي حاليا منصب على الشفاء من الإصابة في الركبة".

وواصل "عقدي مستمر مع الإسماعيلي ولا أفكر في الانتقال لأي ناد".

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وأتم باهر المحمدي حديثه "أطلب من الجميع الدعاء لي بالعودة سريعا للملاعب لأن هذا ما يشغلني حاليا".

اللاعب صاحب الـ24 عاما لم يخض أي مباراة خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة التي يعاني منها في ركبته.

وخاض باهر المحمدي 17 مباراة الموسم الماضي مع الإسماعيلي سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

ويمتد تعاقد باهر المحمدي مع الدراويش حتى صيف عام 2022.

باهر المحمدي الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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