قبل إلغاؤه بسبب إصابته بالنزيف.. مؤتمر كومان: مدرب برشلونة يشعر بالضغط دائما

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 17:53

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أصيب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بنزيف في الأنف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية ليتم إلغاوه سريعا.

ويلعب برشلونة ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال كومان خلال المؤتمر: "مدرب برشلونة يشعر بالضغط دائما حينما لا يفوز، لا أفكر في الخسارة لكني أُفكر في الفوز بكل المباريات، لا أعرف ما سيحدث لكني أشعر بالتفائل".

وأكد "من الواضح (لكم) أنني أُفكر في الانتصار في مباراة الغد".

وأضاف "لن أشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا أعتقد أني شخص مناسب للتصويت".

وشدد "قمنا بتحليل الشوط الأول من مباراة إلتشي مع اللاعبين، وتحدثنا كثيرا".

وعن مباراة إشبيلية، قال: "سيكون لقاء مختلف (عن مواجهة كأس الملك)، ويجب أن نفوز في المباراتين".

ويلعب برشلونة ضد إشبيلية في إياب نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا يوم 3 مارس المقبل، ويحتاج للفوز بفارق 3 أهداف لكي يتأهل للنهائي بعدما خسر في الذهاب بهدفين دون مقابل.

وحول عودة رونالد أراخو بعد الإصابة، قال: "يقدم موسما رائعا، وأظهر جودته ومن المهم أن نحظى بلاعبين مثله في الفريق، عليه التطور في تمرير الكرة لكنه مدافع ممتاز".

وقبل أن يُكمل كومان حديثه؛ أُصيب بنزيف في الأنف ليتم إلغاء المؤتمر الصحفي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 50 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن إشبيلية الذي لعب مباراة أقل ويحتل المركز الرابع.

برشلونة
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