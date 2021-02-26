وفاة حارس البرتغال لكرة اليد بعد تعرضه لأزمة قلبية

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 17:29

كتب : FilGoal

ألفريدو كوينتانا حارس مرمى البرتغال

توفى ألفريدو كوينتانا حارس مرمى نادي بورتو ومنتخب البرتغال لكرة القدم بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكان كوينتانا قد تعرض لأزمة قلبية قبل 4 أيام أثناء تواجده في مران نادي بورتو.

وسبق لكوينتانا (32 عاما) والمولود في كوبا، الفوز بالدوري البرتغالي لكرة اليد 6 مرات، كما مثل البرتغال في 56 مباراة.

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وشارك كوينتانا مع البرتغال في كأس العالم التي أُقيمت في مصر في الشهر الماضي.

وحصلت البرتغال على المركز العاشر في كأس العالم الماضية.

كما سبق لكوينتانا اللعب مع البرتغال في بطولة أوروبا لكرة اليد 2020، والتي حصلت البرتغال فيها على المركز السادس.

منتخب البرتغال لكرة اليد
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