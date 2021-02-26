مباشر في الدوري - المصري (2)-(2) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة النادي المصري وسيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية من أحمد شديد قناوي، ورأسية من جريندو فوق المرمى بقليل.

ق. 45 ركنية للمصري قابلها عمرو موسى بلمسة وحولها إسلام صلاح برأسية لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 36 جووول أحمد ياسر ريان يسجل التعادل من ركلة الجزاء.

ق. 33 ركلة جزااء لسيراميكا كليوباترا بعد تصويبة من ميدو جابر ولمسة يد على إسلام صلاح.

ق. 29 جوووول ثاني للمصري. محمد عنتر يقطع الكرة من سيف تقا وينفرد بالمرمى ويمرر إلى أوستين أموتو الذي يسجل في المرمى الخالي.

ق. 23 جملة فنية رائعة لسيراميكا تصل إلى ميدو جابر داخل منطقة الجزاء، لكنه أرسل عرضية قوية وصلت إلى أحمد شديد قناوي الذي شتتها بعيدا.

ق. 14 كرة ثابتة لسيراميكا كليوباترا تنفذ بجملة فنية وتنتهي بعرضية من أحمد ياسر ريان تصطدم بالدفاع وتحول اتجاهها، لكن أحمد مسعود يتصدى لها.

ق. 9 جووول التعاادل. أحمد ياسر ريان ينفرد بعد قطع تمريرة فريد شوقي، ويسدد وأحمد مسعود يفشل في التصدي للكرة لتسكن الشباك.

ق. 2 جوووول أول للمصري. عمر كمال عبد الواحد يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 1 ركلة جزاء للمصري في الثانية 30 لصالح جريندو. طولية من فريد شوقي إلى جريندو الذي ينفرد ويتعرض لعرقلة من سيف تقا المدافع التونسي لسيراميكا.

بداية المباراة