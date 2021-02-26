مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل حازم.. وعبد الحليم يطالب بالفوز على دجلة

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، بينما واصل حازم إمام التأهيل في مران الفريق، اليوم الجمعة.

فيما عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك جلسة مع اللاعبين طالب فيها الفريق بضرورة تحقيق الفوز على وادي دجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 14 للدوري المصري.

راحة شيكابالا تأتي بسبب معاناته من الإصابة بكدمة في الركبة، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص من أجل تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة.

كما أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل في ظل معاناته من إجهاد والذي تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام تونجيث السنغالي.

وخاض الظهير الأيمن فقرة تدريبية الخاصة لرفع الحمل البدني برفقة باقي اللاعبين.

وعقد عمرو عبد السلام مدرب الحراس مرمى، جلسة مع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل.

وشهد مران الفريق مشاركة أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 بعد عودته من معسكر منتخب مصر.

وخضع لاعبو الفريق الأول، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق مران اليوم.

وحرص عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران.

وطلب عبد الحليم من اللاعبين التركيز في مباراة وادي دجلة المقبلة، لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح للاعبين أن الفوز على وادي دجلة في بطولة الدوري، سيؤثر إيجابيا على مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد علي للاعبين خلال الجلسة، أن الجهاز الفني وإدارة النادي على ثقة كاملة في إمكانياتهم الفنية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة تعاهد لاعبو الفريق على تقديم أفضل أداء لهم أمام وادي دجلة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.