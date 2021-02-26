مران الأهلي - ناصر ماهر يشارك في التدريبات الجماعية وعودة طاهر

عاد ناصر ماهر لاعب الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة بعد تعافيه من إصابة في الكتف.

ناصر ماهر النادي : الأهلي الأهلي

واستكمل علي معلول برنامجه التأهيلي وخضع لجلسة في الجيم.

وشارك طاهر محمد طاهر في التدريبات الجماعية بعدما غاب بسبب إصابته في العضلية الخلفية.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي 9 مباريات فقط في الدوري وله 5 مؤجلات.