أرسنال وأولمبياكوس.. لقاء ذو طابع ثأري بنكهة مصرية بعد سلسلة مواجهات نارية

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 16:05

كتب : FilGoal

ارسنال اوليمبياكوس

مواجهة جديدة تجمع أرسنال الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

لقاء ذو طابع ثأري، لكنه يشهد مواجهة مصرية خالصة بين محمد النني لاعب أرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس.

تاريخيا شهدت مواجهات الفريقين الـ 10 تعادلا، إذ فاز أولمبياكوس في 5 مباريات مقابل 5 للجنرز.

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8 مواجهات في دوري أبطال أوروبا جميعها كانت في دور المجموعات.

ومواجهتان في الدوري الأوروبي الموسم الماضي أقصى فيهما الفريق اليوناني نظيره الإنجليزي.

اللقاء الأول موسم 2009-2010 شهد فوز أرسنال ذهابا 2-0 وفي اليونان فاز أولمبياكوس بهدف دون رد وحصد الفريقان بطاقة التأهل سويا لثمن النهائي.

في موسم 2011-12 عاد الفريقان للقاء مجددا في مجموعة نارية شهدت تواجد مرسيليا وبوروسيا دورتموند.

أرسنال فاز ذهابا في ملعب الإمارات، ورغم فوز أولمبياكوس في الجولة الأخيرة 3-1 على أرسنال إلا أنه اكتفى بالتحول للدوري الأوروبي بعدما خطف مرسيليا بطاقة التأهل.

Olympiakos CFP 3 - 1 Arsenal - Match Report | Arsenal.com

في الموسم التالي فاز أرسنال في لندن 3-1، وفي الإياب فاز أولمبياكوس وتحول أيضا للدوري الأوروبي، بينما صعد أرسنال وصيفا لشالكة الألماني.

بعد 3 مواسم عاد الفريقان ليلتقيا في نفس المجموعة.

أولمبياكوس عرف كيف يفوز في إنجلترا بنتيجة 3-2 وفي الجولة الأخيرة خطف أرسنال بطاقة التأهل من خصمه اليوناني بعد الفوز بنتيجة 3-0 وسط جمهوره متفوقا بفضل المواجهات المباشرة.

وفي أول مواجهة إقصائية بين الفريقين زاد أولمبياكوس من متاعب أرسنال في موسم 2019-2020 تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا.

في دور الـ 32، أرسنال فاز في اليونان بهدف دون مقابل.

وفي الإياب انتهى الوقت الأصلي بفوز أولمبياكوس بهدف دون مقابل، وفي الوقت الإضافي سجل إيمريك أوباميانج هدف التعادل في الدقيقة 113.

أرسنال على بُعد دقائق من التأهل إلا أن هدف المغربي يوسف العربي خطف بطاقة التأهل للفريق اليوناني في الدقيقة 119.

مواجهة الموسم الماضي غاب عنها النني المُعار حينها إلى بيشكتاش التركي، بينما لم يخض كوكا أي دقيقة في المواجهتين، والآن نحن على بُعد أسابيع من مواجهة مصرية خالصة في الدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي أرسنال أولمبياكوس
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