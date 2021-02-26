الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة صبحي وموعد عودة باهر المحمدي

أوضح محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبي لـ الإسماعيلي تفاصيل إصابة محمد صبحي، وحدد موعد عودة باهر المحمدي للتدريبات.

وقال مهنا في تصريحات للصحفيين: "محمد صبحي قد خضع للأشعة والتى أثبتت معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية".

وأضاف "قائد الفريق يخضع حاليا لجلسات تأهيل بأحد المراكز الطبية بالقاهرة وفضّل الجهاز الفنى استكمال التأهيل على أن يعود لصفوف الفريق عقب انقضاء المعسكر".

وتابع عن موقف باهر المحمدى قائلا: "المدافع الدولي يواصل التأهيل وسيكون جاهزا للتدريبات منتصف مارس القادم".

وأتم "محمود البدري الظهير الأيسر أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبى بنجاح، بينما يؤدي أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه العلاجي بشكل منتظم".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة في الخامس من مارس المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 8 نقاط.