مرشح رئاسة برشلونة "اتفق مع نجمين كبييرين" حال فوزه بالانتخابات

أوضح أنتوني فريشا أحد المرشحين الثلاثة على رئاسة نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع اسمين كبيرين لانضمام لصفوف النادي حال فوزه بالانتخابات.

وصرّح فريشا لـ إذاعة كادينا سير الإسبانية قائلا: "اتفقت مع نجمين كبييرين، واحد في الدفاع وآخر في الهجوم للانضمام إلى النادي".

وبحسب صحيفة "سبورت" فأن فريشا "أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن لديه اتفاقية لبيع 49% من شركة برشلونة مقابل 250 مليون يورو لتمويل الانتقالات".

ولم يكشف فريشا عن اسم الثنائي الذي اتفق معه قائلا: "أي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية يعرف أنه سيفوز بها فقط إذا ارتدى قميص برشلونة".

وتحدث عن الانتخابات المقرر إجرائها في السابع من مارس المقبل: "كانت الاستجابة لمقترحاتنا جيدة للغاية. نحن نعمل بشكل جيد".

ويتنافس فريشا مع فيكتور فونت وخوان لابورتا على رئاسة النادي خلفا لـ جوسيب بارتيميو.