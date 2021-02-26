مرشح رئاسة برشلونة "اتفق مع نجمين كبييرين" حال فوزه بالانتخابات
الجمعة، 26 فبراير 2021 - 14:05
كتب : FilGoal
أوضح أنتوني فريشا أحد المرشحين الثلاثة على رئاسة نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع اسمين كبيرين لانضمام لصفوف النادي حال فوزه بالانتخابات.
وصرّح فريشا لـ إذاعة كادينا سير الإسبانية قائلا: "اتفقت مع نجمين كبييرين، واحد في الدفاع وآخر في الهجوم للانضمام إلى النادي".
وبحسب صحيفة "سبورت" فأن فريشا "أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن لديه اتفاقية لبيع 49% من شركة برشلونة مقابل 250 مليون يورو لتمويل الانتقالات".
ولم يكشف فريشا عن اسم الثنائي الذي اتفق معه قائلا: "أي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية يعرف أنه سيفوز بها فقط إذا ارتدى قميص برشلونة".
وتحدث عن الانتخابات المقرر إجرائها في السابع من مارس المقبل: "كانت الاستجابة لمقترحاتنا جيدة للغاية. نحن نعمل بشكل جيد".
ويتنافس فريشا مع فيكتور فونت وخوان لابورتا على رئاسة النادي خلفا لـ جوسيب بارتيميو.