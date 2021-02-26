قرعة الدوري الأوروبي - لقاء ناري بين مانشستر يونايتد وميلان.. وكوكا يواجه النني

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 14:22

كتب : إسلام أحمد

الدوري الأوروبي

شهدت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021 مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، ولقاء مصري يجمع أحمد حسن كوكا ومحمد النني.

وتدخل المسابقة الأدوار الحاسمة في رحلة "الطريق إلى جدانسك" حيث ملعب جدانكا في العاصمة البولندية الذي يستضيف المباراة النهائية في السادس والعشرين من مايو المقبل.

وستقام مباريات الذهاب على أراضي الفرق المذكورة أولا، فيما يقام الإياب على أرض الفرق الثانية.

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وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

أياكس الهولندي × يانج بويز السويسري

دينامو كييف الأوكراني × فياريال الإسباني

روما الإيطالي × شاختار دونتسك الأوكراني

أولمبياكوس اليوناني × أرسنال الإنجليزي

دينامو زغرب الكرواتي × توتنام الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي × ميلان الإيطالي

سلافيا براج التشيكي × رينجرز الأسكتلندي

غرناطة الإسباني × مولده النرويجي

وستقام مباريات الذهاب يوم الخميس الموافق 11 مارس.

فيما تقام مواجهات الإياب يوم الخميس الموافق 18 مارس.

على أن تُجرى قرعة دوري ربع ونصف النهائي في اليوم التالي 19 مارس.

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