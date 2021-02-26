توتوسبورت: نابولي يفكر في عودة ساري

بدأ نابولي التفكير في عودة ماوريسيو ساري لتدريب الفريق بدءا من موسم 2021-2022.

ساري الذي درب البارتينوبي بين 2015 و2018 رحل بعد خلافات مع أوريليو دي لاورينيتس رئيس النادي.

إلا أن الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن دي لاورينيتس يفكر في إعادة ساري لقيادة الفريق الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "سبورت إيطاليا" فأن نابولي عرض على ساري فرصة تولي مهمة تدريب الفريق في يناير الماضي لكنه رفض.

وصار مقعد جينارو جاتوزو مهددا بعدما ودّع الفريق الدوري الأوروبي أمام غرناطة واحتلال الفريق للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولا زال عقد ماوريسيو مع يوفنتوس ساريا حتى صيف 2022، رغم رحيله عن تدريب الفريق بعد موسم واحد فقط، ويمكن ليوفنتوس فسخ التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري بدفع 2.5 مليون يورو.

ساري مدرب تشيلسي الأسبق لم يفز بأي ألقاب مع البارتينوبي، لكنه حقق أفضل عدد نقاط لوصيف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 91 نقطة موسم 2017-18.