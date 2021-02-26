مدرب غرناطة: حققنا ما لم يفعله النادي خلال 90 عاما.. أجرينا تدريب بقاء وحشي ضد نابولي

وصف الإسباني دييجو مارتينيز المدير الفني لغرناطة فوز فريقه على نابولي الإيطالي بـ "التدريب الوحشي" و"تقديم شيء تاريخي".

غرناطة تفوق بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على نابولي وحجز مقعده لأول مرة في دور الـ 16 لمسابقة أوروبية.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هذا شيء تاريخي، ما قام به الفريق هو إنجاز. بالنسبة لغرناطة بأكملها، استكشاف المسارات التي لم يسلكوها أبدا خلال 90 عاما".

وتابع "التأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي، ومع كل المحن فإنه يضيف قيمة أكبر لما فعله الفريق".

وأضاف "بعد القرعة، الكل في أوروبا توقع إقصائنا، لكننا لعبنا مباراة ذهاب كبيرة، وكذلك الشوط الأول لمواجهة الإياب، أظهرنا قوة غرناطة".

وأتم موضحا "أجرينا تدريب بقاء وحشي، وأظهرنا قدرتنا وجعلنا الجميع في غرناطة فخوار بنا".

ويقود مارتينيز غرناطة منذ 2018 وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني في أول موسم ومن ثم حصد المركز السابع ليتأهل الفريق إلى المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخه ويصل إلى ثمن النهائي.