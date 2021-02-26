مدرب غرناطة: حققنا ما لم يفعله النادي خلال 90 عاما.. أجرينا تدريب بقاء وحشي ضد نابولي

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 12:16

كتب : FilGoal

غرناطة

وصف الإسباني دييجو مارتينيز المدير الفني لغرناطة فوز فريقه على نابولي الإيطالي بـ "التدريب الوحشي" و"تقديم شيء تاريخي".

غرناطة تفوق بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على نابولي وحجز مقعده لأول مرة في دور الـ 16 لمسابقة أوروبية.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هذا شيء تاريخي، ما قام به الفريق هو إنجاز. بالنسبة لغرناطة بأكملها، استكشاف المسارات التي لم يسلكوها أبدا خلال 90 عاما".

أخبار متعلقة
بعد توديع الدوري الأوروبي.. جاتوزو: لو لعب ناد إيطالي مثل غرناطة لذبحته الصحافة الدوري الأوروبي - غرناطة يُقصي نابولي.. وأياكس يتأهل على حساب ليل ثنائية يورينتي وكوريا تعيد أتليتكو مدريد لسكة الانتصارات على حساب غرناطة غرناطة وفياريال يحفظان شرف إسبانيا.. ونابولي مهدد بتوديع أوروبا

وتابع "التأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي، ومع كل المحن فإنه يضيف قيمة أكبر لما فعله الفريق".

وأضاف "بعد القرعة، الكل في أوروبا توقع إقصائنا، لكننا لعبنا مباراة ذهاب كبيرة، وكذلك الشوط الأول لمواجهة الإياب، أظهرنا قوة غرناطة".

وأتم موضحا "أجرينا تدريب بقاء وحشي، وأظهرنا قدرتنا وجعلنا الجميع في غرناطة فخوار بنا".

ويقود مارتينيز غرناطة منذ 2018 وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني في أول موسم ومن ثم حصد المركز السابع ليتأهل الفريق إلى المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخه ويصل إلى ثمن النهائي.

الدوري الأوروبي غرناطة دييجو مارتينيز مدرب غرناطة
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرعة الدوري الأوروبي - لقاء ناري بين مانشستر يونايتد وميلان.. وكوكا يواجه النني 5 دقيقة | أوروبا
مرشح رئاسة برشلونة "اتفق مع نجمين كبييرين" حال فوزه بالانتخابات 21 دقيقة | الدوري الإسباني
أرقام في الجول - ماذا أصاب هجوم بيراميدز؟ 27 دقيقة | تقرير في الجول
توتوسبورت: نابولي يفكر في عودة ساري ساعة | الدوري الإيطالي
مدرب غرناطة: حققنا ما لم يفعله النادي خلال 90 عاما.. أجرينا تدريب بقاء وحشي ضد نابولي 2 ساعة | أوروبا
بيولي يفسر أسباب تراجع ميلان: ربما يكون هناك بعض التعب النفسي أكثر من الجسدي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
ستانكوفيتش: التدريب؟ لم ألعب كريكيت من قبل.. وميلان ضل الطريق قليلا 2 ساعة | أوروبا
هندرسون يغيب شهرا على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك