بيولي يفسر أسباب تراجع ميلان: ربما يكون هناك بعض التعب النفسي أكثر من الجسدي

حلل ستيفانو بيولي المدير الفني أسباب تراجع أداء ميلان أمام ريد ستار بلجراد الصربي في الدوري الأوروبي موضحا "نحتاج أن نكون أكثر هيمنة على المباراة".

وتأهل ميلان لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي بعد التفوق على ريد ستار بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين.

وقال بيولي لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "الفريق قد يكون صغيرا، لكنه ناضج ذهنيا، بوضوح نحن لسنا في أفضل فترة فنية، الانتصارات أعطتنا الطاقة والثقة، ونحن نفتقد هذا قليلا الآن".

وأضاف "إنه لأمر مؤسف أننا لم نتحكم في الموقف بشكل أفضل، مع مزيد من الدقة في تمريراتنا وخياراتنا، لكن الشيء المهم هو التأهل ضد فريق تسبب لنا في مشاكل في كلا المباراتين".

وتابع "في مباراة الذهاب، توقفنا عن البحث عن الهدف الثالث واكتفينا بما حققناه. لم نفعل ذلك هذه المرة، كانت لدينا فرص مع ريبيتش وإبراهيموفيتش. في هذا المستوى، يتعلق الأمر بالتفاصيل ويمكن لأصغر الفوارق أن تُحدث فرقا كبيرا".

وعن أداء الفريق المتراجع مؤخرا قال: "إذا فكرنا في موسمنا، فإنه لا يزال مليئا بالإيجابية. لا ينتهي الموسم هنا، الفوز بالدوري الأوروبي يمنحك مكانا في دوري أبطال أوروبا".

وواصل "نحن نرتكب المزيد من الأخطاء ولسنا أقوياء كما كنا في الماضي، لكنها نقطة انطلاق مهمة للغاية وتمكنّا من تجاوزها".

وأكمل "أعتقد أنه ربما يكون هناك بعض التعب النفسي أكثر من الجسدي، حيث بدأنا مشوارنا مبكرا من الجولات التمهيدية. أحاول البقاء مع فريقي طوال المباراة، ومنحهم الدفعة المناسبة، لكنهم فريق مسؤول وربما بدأوا يشعرون بالضغط. لا ينبغي لهم ذلك، لأننا نخوض موسم رائع ونمر بلحظات صعبة ستساعدنا على أن نصبح أقوى في المستقبل".

وأوضح "سابقا، كنا قادرين على السيطرة على المباراة أكثر، والتمرير من الخلف، وخلق الفرص بسرعة في الهجوم. الآن الحركة البطيئة تجعلنا نوسع إطار اللعب أكثر".

وأتم "أعتقد أن السبب في ذلك جزئيا هو أن الخصوم يعرفوننا أكثر الآن، وجزئيا نحن لا نتحرك بهذه السرعة. نحن بحاجة للسيطرة على المباراة أكثر، وإجراء حركات أكثر تنسيقا والتخلص بقوة أكبر من علاماتنا".

ميلان في 2021 خسر 5 مباريات، رغم أن الفريق ذاته خسر 3 مباريات طيلة عام 2020.

وينتظر الروسونيري هوية منافسه في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي خلال القرعة التي تقام اليوم الجمعة في الثانية ظهرا.

ويستعد ميلان لمواجهة روما في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.