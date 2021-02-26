ستانكوفيتش: التدريب؟ لم ألعب كريكيت من قبل.. وميلان ضل الطريق قليلا

أظهر ديان ستانكوفيتش المدير الفني لنادي ريد ستار بلجراد الصربي فخره بما قدمه لاعبي فريقه أمام ميلان الإيطالي رغم الخروج من دور الـ 32 في الدوري الأوروبي.

ميلان تفوق بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، إذ تعادل 2-2 في صربيا ومن ثم 1-1 في سان سيرو.

ولا يعد ستانكوفيتش غريبا على الكرة الإيطالية إذ ارتدى قميص لاتسيو وإنتر من قبل، فقال لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "أظهر لاعبو الفريق الشجاعة والإيمان حتى بعد أن لعبنا أكثر من 60 دقيقة في المباراتين بـ 10 لاعبين".

وأضاف "أنا لا أبكي، لأنني أعلم كيف تسير الأمور، أعرف ماذا قدمنا خلال 180 دقيقة لذلك أقول أنني فخور بهؤلاء اللاعبين".

وأكمل "النادي يثق فيّ، أنا لا زالت شابا وهذه تجربتي الأولى، لكن لم ألعب كريكيت من قبل، لعبت كرة القدم 25 عاما".

وتابع "بنينا فريقا كبيرا، ونقطة بداية قوية للنادي ولمدينتي وألواني والمكان الذي ترعرت به".

وتطرق للحديث عن سبب غضبه عقب إطلاق صافرة النهاية قبل تنفيذ فريقه ركلة ركنية قائلا: "طبيعي أن أغضب، لأنها فرصتنا الأخيرة في آخر دقيقة، دعنا نلعب الركنية، اعتقد أنها لو لميلان لترك لهم الفرصة".

وتحدث عن إبراهيموفيتش الذي جاوره كلاعب بقميص إنتر: "هو أخي، لا أعرف ما الذي يفعله ميلان في الوقت الحالي، لقد ضلوا طريقهم قليلا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأتم عن صراع لقب الدوري الإيطالي: "مع وجود تلك القائمة تحت تصرف أنطونيو كونتي، فإن لقب لإنتر الآن".

ستانكوفيتش (42 عاما) لعب لـ إنتر بين 2004 و2013 وتوج بـ 15 لقبا بقميص النيراتزوري، بعدما بدأ مسيرته مع ريد ستار ومن ثم لاتسيو.

وكمدرب في تجربته التدريبية الأولى قاد ريد ستار لحصد لقب الدوري الصربي لموسم 2019-2020.