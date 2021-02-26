بعد توديع الدوري الأوروبي.. جاتوزو: لو لعب ناد إيطالي مثل غرناطة لذبحته الصحافة

انتقد جينارو جاتوزو مدرب نابولي أسلوب منافسه غرناطة يوم الخميس في لقاء فاز به الأول بنتيجة 2-1 لكنه ودع الدوري الأوروبي من دور الـ32 بعد خسارته ذهابا بهدفين دون رد أمام الفريق الإسباني.

وقال جاتوزو لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"استقبلنا هدفا سخيفا، كان 3 لاعبين ضد لاعب واحد في منطقة الجزاء. لا أتذكر أي فرص أخرى لغرناطة. علينا أن نكون فخورين بما قدمناه".

وواصل "من يمثلوننا عليهم أن يكونوا أكثر احتراما، لو لعب فريق إيطالي مثل غرناطة الليلة، ستذبحه الصحافة. لابد من الاحترام، اليوم أهدروا وقتا كثيرا، 3 دقائق مع كل فرصة".

وأتم "لست غاضبا من الخسارة، لكن لأن وقت اللعب كان قليلا".

ويستضيف نابولي فريق بينفينتو يوم الأحد في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب البطولة مبتعدا بـ13 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

ولنابولي لقاء مؤجل ضد يوفنتوس حامل اللقب.