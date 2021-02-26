فلامنجو بطلا للدوري البرازيلي رغم العقدة.. والـ VAR يحسم اللقب بسيناريو مثير في +97

حصد فلامنجو لقب الدوري البرازيلي لموسم 2020 للمرة السابعة في تاريخه وللموسم الثاني تواليا، في الجولة الأخيرة من الموسم متفوقا على إنترناسيونال منافسه على اللقب.

فلامنجو خسر قمة الجولة الأخيرة أمام ساو باولو بنتيجة 2-1 وتواصلت العقدة، لكن تقنية الفيديو ساهمت في حسم اللقب بعدما ألغت هدفا في الدقيقة +97 لإنترناسيونال أمام كورينثيانز.

وأصبح فلامنجو ثالث أكثر فريق تتويجا بلقب الدوري البرازيلي متساويا مع كورينثيانز وبفارق 3 ألقاب عن بالميراس الأكثر تتويجا بلقب الدوري في البلاد.

ولأول مرة يحصد فريقا لقب الدوري موسمين متتاليين منذ كروزيرو موسمي 2013 و2014.

وأنهى لوسيانو مهاجم ساو باولو متساويا مع كلاودينيو مهاجم ريد بول براجانتينو الموسم متصدرين لترتيب هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا.

انتصر فلامنجو في الجولة قبل الأخيرة على إنترناسيونال وخطف الصدارة لأول مرة في الموسم، وقبل انطلاق الجولة الأخيرة الوضع كان كالآتي:

فلامنجو 71

إنترناسيونال 69

في الجولة الأخيرة حل فلامنجو ضيفا على ساو باولو في ملعب مورومبي، بينما استضاف إنترناسيونال في التوقيت ذاته كورينثياينز.

الفوز لفلامنجو يعني التتويج، والتعادل مع فوز إنترناسيونال كان يعني حصد الأخير للقب لأول مرة منذ 41 عاما بفارق الأهداف.

ساو باولو سعى للفوز لتأكيد العقدة إذ لم يخسر من فلامنجو منذ 2017 وكذلك لم يحقق روجيريو سيني المدير الفني لفلامنجو أي فوز على ساو باولو منذ بداية مشواره التدريبي، وأيضا لحجز مقعدا مباشرا في دور المجموعات لكوبا ليبرتادوريس 2021، وهو ما حدث.

بينما دخل إنترناسيونال المباراة وعينه على الفوز فقط لا غير في انتظار نتيجة المباراة الأخرى.

الشوط الأول

ألغت تقنية الفيديو هدفا في الدقيقة 45 لإنترناسيونال سجله يوري ألبرتو بداعي التسلل.

وفي مورومبي سجل لوسيانو هدف التقدم لساو باولو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول متقدما على فلامنجو بهدف دون رد.

الوضع أصبح: فلامنجو: 71 – إنترناسيونال 70

الشوط الثاني

في الدقيقة 52 عدّل برونو هنريكي النتيجة لصالح فلامنجو.

لكن بابلو رد عليه بهدف التقدم لساو باولو في الدقيقة 59، وفاز التريكولور باللقاء بنتيجة 2-1.

في الجهة الأخرى زاد إنترناسيونال من ضغطه بعد احتساب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

في +97 سجل قائد إنترناسيونال هدف الفوز القاتل لكن الحكم ومن ثم تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وثوان قليلة وأعلن الحكم صافرة نهاية اللقاء، فرغم استمرار العقدة إلا أن تقنية الفيديو حسمت اللقب لـ فلامنجو.

ويعد هذا اللقب الأول لروجيريو سيني في مسيرته التدريبية وسط الكبار، حيث حققه على ملعب مورومبي الذي شهد أهدافه الحاسمة طيلة مسيرته مع ساو باولو.

سيني سبق له أن حقق لقب الدرجة الثانية البرازيلي مع فورتاليزا ولم يحقق ألقابا مع كروزيرو أو ساو باولو.

وتوج فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية تواليا برصيد 71 نقطة مقابل وبفارق نقطة عن إنترناسيونال.