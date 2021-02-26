أرتيتا: ويليان قلب الطاولة على بنفيكا

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بلاعبه ويليان الذي شارك كبديل في لقاء الخميس الذي حسمه الفريق بنتيجة 3-2 أمام بنفيكا ليتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"ويليان غير المباراة. منحنا الهدوء في بعض اللحظات، قدم أداء إبداعيا، صنع الهدف لكيران تييرني، نحن بحاجة لكل اللاعبين في القائمة".

وعن تييرني قال:"أوصفه بالإصرار الكامل، والشغف التام لكل ما يفعل. الأسلوب الذي لعب به بعد العودة من الإصابة ورغبته في مساعدة الفريق. منحنا دفعة هائلة".

وقلب فريق المدفعجية تأخره بنتيجة 2-1 إلى فوز ليعبر العقبة البرتغالية في البطولة القارية.

وشارك ويليان كبديل وبعد دقائق من دخوله الميدان أرسل تمريرة حاسمة سجل منها تييرني الهدف الثاني لأرسنال.

وينتظر أرسنال قرعة الدور ثمن النهائي اليوم الجمعة للتعرف على منافسه المقبل في البطولة.

ويحل الفريق ضيفا على ليستر سيتي يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.