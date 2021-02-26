إبراهيموفيتش: هذا هو أفضل لاعب في التاريخ

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - إنتر

كشف زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان أفضل لاعب كرة قدم عبر التاريخ وفقا لرأيه.

وصرح السويدي لـDiscovery Plus:"لست بحاجة لوصف رونالدو، إنه الظاهرة".

وواصل "دائما أقول هناك من يلعبون اللعبة، وهناك لاعبون هم اللعبة. بالنسبة لي، رونالدو هو اللعبة. حين تراه يلعب، الكل أراد أن يلعب مثله وأن يكون مثله".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم 26 فبراير 2021.. المصري وكليوباترا يستهدفان وصافة الدوري مصدر من كاف لـ في الجول: قطر طلبت إقامة السوبر الإفريقي 28 مايو هشام نصر: قرار استكمال الدوري بالقوائم القديمة غير منطقي؟ رأينا كان إلغاؤه.. وهذا ما سيحدث لو رفض الأهلي اللعب

واستمر "كيف كان يتحرك، كيف كانت خطواته، كيف كان يمر على طريقة الثعبان. بالنسبة لي، أنه أفضل لاعب في التاريخ، لا شك في ذلك".

رونالدو البرازيلي كان أحد أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة.

هو المهاجم في التشكيل المثالي في آخر 70 عاما من قبل مجلة فرانس فوتبول.

حصل على الكرة الذهبية في 1997 و2002 وفاز بالمونديال في 1994 و2002.

إبراهيموفيتش رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد توديع الدوري الأوروبي.. جاتوزو: لو لعب ناد إيطالي مثل غرناطة لذبحته الصحافة 14 دقيقة | أوروبا
فلامنجو بطلا للدوري البرازيلي رغم العقدة.. والـ VAR يحسم اللقب بسيناريو مثير في +97 30 دقيقة | أمريكا
أرتيتا: ويليان قلب الطاولة على بنفيكا 33 دقيقة | أوروبا
سولشاير: بوجبا لن يعود قبل عدة أسابيع 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: هذا هو أفضل لاعب في التاريخ 57 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم 26 فبراير 2021.. المصري وكليوباترا يستهدفان وصافة الدوري ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: قطر طلبت إقامة السوبر الإفريقي 28 مايو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16 من الدوري الأوروبي وموعد القرعة 10 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك