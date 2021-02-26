إبراهيموفيتش: هذا هو أفضل لاعب في التاريخ

كشف زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان أفضل لاعب كرة قدم عبر التاريخ وفقا لرأيه.

وصرح السويدي لـDiscovery Plus:"لست بحاجة لوصف رونالدو، إنه الظاهرة".

وواصل "دائما أقول هناك من يلعبون اللعبة، وهناك لاعبون هم اللعبة. بالنسبة لي، رونالدو هو اللعبة. حين تراه يلعب، الكل أراد أن يلعب مثله وأن يكون مثله".

واستمر "كيف كان يتحرك، كيف كانت خطواته، كيف كان يمر على طريقة الثعبان. بالنسبة لي، أنه أفضل لاعب في التاريخ، لا شك في ذلك".

رونالدو البرازيلي كان أحد أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة.

هو المهاجم في التشكيل المثالي في آخر 70 عاما من قبل مجلة فرانس فوتبول.

حصل على الكرة الذهبية في 1997 و2002 وفاز بالمونديال في 1994 و2002.