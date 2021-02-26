مواعيد مباريات اليوم 26 فبراير 2021.. المصري وكليوباترا يستهدفان وصافة الدوري

يتنازع اليوم الجمعة فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا على احتلال وصافة الدوري المصري الممتاز.

فالفائز بمواجهة الناديين سيحتل المركز الثاني في البطولة المحلية.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي الدوري الإسباني يلعب ليفانتي ضد أتلتيك بلباو (10 مساء - beIN 3).

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