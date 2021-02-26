"خدعة برونو" لا تُسقط يونايتد ضد سوسيداد.. وكوكا يخطف التأهل لأولمبياكوس بهدف قاتل

حاول ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد تسجيل ركلة جزاء في شباك مانشستر يونايتد بطريقة برونو فيرنانديز لاعب الشياطين الحُمر لكنه فشل.

وبسبب ذلك الإهدار انتهت مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه سوسيداد في ملعب أولد ترافورد يوم الخميس سلبيا بدون أهداف.

وأقيمت المباراة في إطار إياب دور الـ32 من الدوري بعدما فاز يونايتد ذهابا خارج ملعبه برباعية دون رد.

وحصل سوسيداد على ركلة جزاء في الدقيقة 13 وقفز في الهواء مثل برونو لكن تسديدته في النهاية ذهبت لخارج الملعب.

وبذلك تأهل يونايتد للعام الثاني على التوالي لدور الـ16 في الدوري الأوروبي.

أيندهوفن X أولمبياكوس

وفي ملعب فيليبس في هولندا خطف أحمد حسن "كوكا" هدفا قاتلا ضمن به التأهل لأولمبياكوس أمام أيندهوفن.

وخسر أولمبياكوس من أيندهوفن بهدفين لهدف، ولكن بسبب الفوز ذهابا بأربعة أهداف لهدفين ضمن الفريق اليوناني التأهل لدور الـ16.

سجل إيراه زاهافي هدفي أيندهوفن في الدقيقتين 23 و44 وتلك النتيجة كانت تضمن تأهل أيندهوفن.

لكن تابع كوكا في الدقيقة 88 كرة مرتدة من حارس المرمى وتابعها بتسديدة مباشرة في الشباك ليخطف التأهل لأولمبياكوس بطريقة مثيرة لينتصر الفريق اليوناني بخمسة أهداف لأربعة في مجموع المباراتين.

ليستر سيتي X سلافيا براج

وفي ملعب كينج باور حدثت إحدى أكبر المفاجآت بعدما استطاع سلافيا براج التشيكي إقصاء صاحب الأرض ليستر سيتي من البطولة.

وخسر ليستر سيتي في ملعبه كينج باور بهدفين دون رد بعد التعادل ذهابا سلبيا بدون أهداف.

افتتح لوكاس بروفود أهداف المباراة في الدقيقة 49.

وأضاف عبد الله سيما الهدف الثاني للفريق التشيكي في الدقيقة 79.

ميلان X ريد ستادر بلجراد

وفي ملعب سان سيرو تعادل ميلان بهدف لمثله مع ريد ستار بلجراد الصربي بهدف لمثله.

وتأهل ميلان لدور الـ16 بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق وبالتالي استفاد الفريق الإيطالي من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

افتتح فرانك كيسي أهداف اللقاء لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

وأدرك الفاردو بين نابوهاني التعادل في الدقيقة 24.

وشهدت المباراة طرد لماكرو جوبليتش لاعب ريد ستار بلجراد بعد حصوله على إنذارين في الدقيقة 70.

وتأهل روما لدور الـ16 بعدما فاز على سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف بعدما فاز عليه ذهابا بهدفين دون رد.

وتأهل كذلك دينامو زغرب الكراوتي بعد الفوز على كراسنودار الروسي بهدف دون رد بعدما فاز عليه ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين.

وخطف دينامو كييف الأوكراني التأهل من كلوب بروج بعدما فاز عليه بهدف دون رد بعدما تعادلا ذهابا في ملعب الأول بهدف لمثله.

وكرر يانج بويز السويسري الفوز على باير ليفركوزن الألماني في ملعب الأخير وتلك المرة بهدفين دون رد بعد الفوز عليه ذهابا بأربعة أهداف لثلاثة.