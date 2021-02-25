أمير توفيق: جالاتا سراي لم يطلب ضم ديانج

الخميس، 25 فبراير 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سيمبا التنزاني - أليو ديانج

نفى أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي الأنباء التي أثيرت حول رغبة جالاتا سراي في ضم أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث أمير توفيق لموقع "فوتوماك" التركي اليوم الخميس قائلا: "جالاتا سراي لم يقدم أي عرض لضم ديانج".

وأضاف "ديانج أحد العناصر الأساسية للأهلي وأحد أكثر اللاعبين الذين يثق فيهم مدرب الفريق".

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة جالاتاسراي في ضم ديانج تقرير تركي: جالاتاسراي يستهدف ضم ديانج.. موافقة تريم تحسم بدء المفاوضات الرسمية أمير توفيق يكشف لـ في الجول كواليس تجديد تعاقد ديانج وحمدي فتحي

وأتم أمير توفيق تصريحاته "كذلك سوق الانتقالات لم يبدأ بعد".

وكانت صحيفة "تاك فيم" التركية ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها أن جالاتا سراي يريد ضم ديانج وأن فاتح تريم مدرب الفريق سيتخذ القرار النهائي حول اللاعب من الناحية الفنية قبل بدء المفاوضات.

ديانج صاحب الـ23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك ديانج خلال الموسم الجاري في 16 سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

ولعب ديانج بقميص منتخب مالي في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

ديانج الأهلي جالاتا سراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16 من الدوري الأوروبي وموعد القرعة دقيقة | أوروبا
هشام نصر: قرار استكمال الدوري بالقوائم القديمة غير منطقي؟ رأينا كان إلغاؤه.. وهذا ما سيحدث لو رفض الأهلي اللعب 40 دقيقة | رياضات أخرى
"خدعة برونو" لا تُسقط يونايتد ضد سوسيداد.. وكوكا يخطف التأهل لأولمبياكوس بهدف قاتل 42 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف أسباب إيقاف هشام نصر "انتهاكات جسيمة ومتكررة" 43 دقيقة | رياضات أخرى
أمير توفيق: جالاتا سراي لم يطلب ضم ديانج ساعة | الدوري المصري
إصابة كريم الديب بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: كل انتخابات المؤسسات بين أغسطس وأكتوبر المقبلين ساعة | مصر
بركات: البدري لم يحسم قائمة المنتخب.. الجهاز الفني مازال في مرحلة المتابعة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك