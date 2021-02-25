أمير توفيق: جالاتا سراي لم يطلب ضم ديانج

نفى أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي الأنباء التي أثيرت حول رغبة جالاتا سراي في ضم أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث أمير توفيق لموقع "فوتوماك" التركي اليوم الخميس قائلا: "جالاتا سراي لم يقدم أي عرض لضم ديانج".

وأضاف "ديانج أحد العناصر الأساسية للأهلي وأحد أكثر اللاعبين الذين يثق فيهم مدرب الفريق".

وأتم أمير توفيق تصريحاته "كذلك سوق الانتقالات لم يبدأ بعد".

وكانت صحيفة "تاك فيم" التركية ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها أن جالاتا سراي يريد ضم ديانج وأن فاتح تريم مدرب الفريق سيتخذ القرار النهائي حول اللاعب من الناحية الفنية قبل بدء المفاوضات.

ديانج صاحب الـ23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك ديانج خلال الموسم الجاري في 16 سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

ولعب ديانج بقميص منتخب مالي في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.