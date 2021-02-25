إصابة كريم الديب بقطع في الرباط الصليبي

أصيب كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بقطع في الرباط الصليبي.

كريم الديب النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وتعرض الديب للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الخميس في مواجهة الاتحاد السكندري.

وأجرى الجهاز الفني للاتحاد السكندري أشعة للاعب الفريق عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين لهدف وأثبتت وجود قطع في الرباط الصليبي.

وخاض اللاعب صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري مع الاتحاد 10 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتصاب فيها الديب بقطع في الرباط الصليبي فقد تعرض له من قبل في القدم الأخرى في عام 2019.