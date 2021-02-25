بركات: البدري لم يحسم قائمة المنتخب.. الجهاز الفني مازال في مرحلة المتابعة

أوضح محمد بركات مدير المنتخب، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري "لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون".

وقال مدير المنتخب في تصريحات صحفية "الجهاز الفني مازال في مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار على أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس المقبل".

وأضاف "الجهاز الفني كان قد حدد قائمة مبدئية قوامها 50 لاعبا لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة، وجار إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني لاسيما وأنه يضع في اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون 26 لاعبا".

وأكمل "البدري فتح الباب أمام الجميع سواء كانت في المسابقات المحلية أو في الدوريات الخارجية، بتأكيده على أن الفرصة مازالت متاحه أمام كل اللاعبين للتواجد بالمعسكر المقبل".

وشرح "هناك تواصل مع المحترفين لتنسيق ترتيبات انضمامهم للمعسكر المقبل. قائمة استدعاءات المحترفين ستكون قبل موعد الأجندة الدولية بأسبوعين وفقا لقواعد فيفا".

وأتم "مشوار المنتخب مازال طويل وصعب والهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية قبل بدء مرحلة منافسات تصفيات كأس العالم".

ويبدأ منتخب مصر معسكره للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات يوم 20 مارس في القاهرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كينيا يوم 22 مارس المقبل تمهيدا لمواجهة كينيا يوم 25 من الشهر ذاته في الجولة الخامسة من التصفيات.

واستقر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد على سفر منتخب مصر إلى كينيا بطائرة خاصة.

ويعود بعدها منتخب مصر إلى القاهرة لمواجهة جزر القمر يوم 29 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني.