حوار في الجول – عمرو زكي: هذا ما قاله مصطفى محمد لي.. ونصيحة لمروان محسن

يؤمن عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن احتراف مصطفى محمد حاليا في جالاتا سراي هو أفضل خطوة له في مسيرته معربا عن أمنيته أن يحقق اللاعب الشاب أفضل مما حققه هو في مسيرته.

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي معارا مع أحقية النادي التركي في شرائه نهائيا قبل ختام العام الجاري.

وأجرى FilGoal,com حوارا مطولا مع عمرو زكي الذي سبق له الاحتراف في ويجان وهال سيتي الإنجليزيين وإلازيجسبور التركي تحدث خلاله عن مصطفى محمد ووجه نصيحة لمهاجم الأهلي مروان محسن وكذلك انتقل الحديث إلى أحمد حسن "كوكا" وباسم مرسي.

نصيحة لمصطفى محمد

خطوة احتراف مصطفى محمد هي الأفضل له في الوقت الحالي، الانتقال للدوري التركي أو الفرنسي خطوة رائعة حيث يستمر فيه لموسم ونصف أو موسمين يحصل خلال تلك التجربة على خبرات وقواعد الاحتراف ويعتاد على الأجواء.

ليس جيدا أن ينتقل مصطفى إلى دوري كبير مرة واحدة من الدوري المصري، بل الأفضل له ما حدث حاليا من التأقلم على الأجواء والثفافة الجديدة وكل ما يتعلق بالاحتراف.

الآن على مصطفى الانسجام أكثر وأن يكتس الخبرات تساعده على الارتقاء بمستواه وتساعده كل تلك العوامل على الانتقال لمستوى أعلى مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

أتمنى النجاح لمصطفى وأن يبتعد عن الإصابات وأؤمن أنه سيصبح لاعبا كبيرا جدا في المستقبل.

تفاصيل الحديث مع مصطفى محمد

تحدثت مع مصطفى قبل ستة أيام وهنأته على ظهوره القوي وعن الإيجابيات التي رأيتها منه في مبارياته.

تحدثت معه كذلك في الأمور السلبية وطالبته بالابتعاد عنها وحفزته خاصة أنني أمتلك تجربة سابقة في الدوري التركي وأكدت له أن جالاتا سراي فريق كبير جدا هو وفنربخشة مثل الأهلي والزمالك في مصر.

أنا متفائل للغاية ببداية مصطفى مع جالاتا سراي خاصة أن فاتح تريم مدرب الفريق يثق فيه وأعطاله ركلة جزاء نفذها في أول مباراة له.

مصطفى أدرك الرسالة وتشبث بالفرصة سريعا جدا ولم يقصر نهائيا.

قلت لمصطفى أنه يجب أن ينتقل للدوري الإنجليزي خلال موسمين وهو أكد لي أن هذا هو طموحه وأن الدوري التركي خطوة لبريميرليج.

هل يصل مصطفى لما وصل إليه عمرو زكي؟

أتمنى أن يجتاز كل ما حققته فظروفه تساعده أكثر مني بعدما سمح له الزمالك بالاحتراف مبكرا عكس ما حدث معي فضلا عن تطور وسائل الإعلام ومواقع تواصل الاجتماعي.

كل ذلك سوف يسهل الكثير على مصطفى عكس الوقت الذي احترفت أنا فيه.

مصطفى لاعب كبير وهو المهاجم الأول لمنتخب مصر حاليا في رأيي.

نصيحة لمروان محسن

أحب مروان محسن جدا وهو أحد اللاعبين الأساسيين في مختلف الفئات السنية لمنتخبات مصر على مر السنوات لكنه الآن تحت ضغط كبير هذا بالإضافة لحظه السيئ مع الإصابات.

بالتأكيد هو أكثر شخص يتعرف مصلحته جيدا لكن رأيي الشخصي أن يتخذ خطوة مختلفة الآن.

أحمد جعفر مع الزمالك كان لاعب جيد جدا ولديه إمكانيات كبيرة لكن في النهاية لم يكن هناك توافق بينه وبين الجمهور ووسائل الإعلام ووقتها اتخذ خطوة مختلفة بعيدا عن الزمالك.

رأيك في كوكا؟

كوكا لاعب رائع وتألقه مع أولمبياكوس جيد جدا له ولمنتخب مصر.

لكنني أرى أن مصطفى محمد هو المهاجم الأول لمنتخب مصر وكوكا يليه في الترتيب.

أرى أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يستطيع الاعتماد عليهما مع وجود مهاجمين آخرين في المنتخب، في جيلنا كان منتخب مصر يملك الكثير من المهاجمين.

هناك لاعبين رائعين كذلك مثل أحمد ياسر ريان ومحمد شريف.

رأيك في مسيرة باسم مرسي؟

لاعب كبير جدا وكان متألق في الزمالك ولكنني أرى أن خطواته لم تكن محسوبة جيدا.

عندما رحل عن الزمالك في أوج تألقه واحترف وقرر العودة كان يجب أن يعود للزمالك أو فريق كبير لكن بعض الخطوات أخرته كثيرا.

أعتقد أن عودة باسم لمنتخب مصر أو الزمالك أصبح أمرا صعبا.