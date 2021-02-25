الدوري الأوروبي - غرناطة يُقصي نابولي.. وأياكس يتأهل على حساب ليل

الخميس، 25 فبراير 2021 - 22:20

كتب : FilGoal

نابولي

أقصى غرناطة فريق نابولي من دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي رغم فوز الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأهلت فرق أياكس ومولدي ورينجرز وشاختار وفياريال بجانب أرسنال وتوتنام إلى دور ثمن النهائي إلى أن تستكمل باقي الفرق في ختام اليوم.

وتأهل غرناطة رغم خسارته أمام نابولي بسبب فوزه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، ليصعد بإجمالي نتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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أما أياكس الهولندي فتأهل على حساب ليل بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد وهي نفس نتيجة تفوقه في مباراة الذهاب.

وتأهل مولدي النرويجي في مفاجأة إلى ثمن النهائي بعد الفوز خارج ملعبه بهدفين دون رد على هوفنهايم الألماني وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم يجد رينجرز الاسكتلندي صعوبة في التأهل على حساب أنتويرب البلجيكي بعد الفوز 5-2 في مباراة الإياب بعد تفوقه ذهابا بنتيجة 4-3.

وصعد شاختار الأوكراني بعد الفوز بهدف دون رد على ماكابي تل أبيب وكان الفريق الأوكراني قد تفوق ذهابا بهدفين دون مقابل.

وأخيرا ضمن فياريال الإسباني مقعده على حساب سالزبورج النمساوي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب وكان لقاء الذهاب قد انتهى للفريق الإسباني بهدفين دون مقابل.

الدوري الأوروبي نابولي غرناطة
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