باتمان ينقذ أرسنال.. رأسية أوباميانج تقتل بنفيكا وتؤهل المدفعجية في الدوري الأوروبي

الخميس، 25 فبراير 2021 - 22:00

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج يحتفل بهدفه مع أرسنال ضد بنفيكا

احتاج أرسنال إلى منقذ فظهر بيير إيمريك أوباميانج وكأنه باتمان الذي ينقذ مدينة جوثام في اللحظات الأخيرة.

أرسنال يفوز على أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وأقيمت المباراة على ملعب كارايسكاكيس في اليونان بسبب عدم موافقة السلطات البرتغالية على سفر بنفيكا لإنجلترا لتفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأولمبيكو في إيطاليا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح أرسنال أهداف المباراة عن طريق أوباميانج في الدقيقة 21.

وقلب بنفيكا الطاولة بتسجيله لهدفين الأول عن طريق ديوجو جونسالفيس في الدقيقة 43.

وأضاف رافا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وأدرك كيران تيرني التعادل لأرسنال بعد ست دقائق.

تلك النتيجة كانت تؤمن صعود بنفيكا للدور التالي بسبب أفضلية الأهداف خارج الأرض.

لكن رأسية من أوباميانج في الدقيقة 87 قتلت نسور بنفيكا وأمنت التأهل لأرسنال إلى دور الـ16.

وبذلك يعود أرسنال للظهور في دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد موسم من الغياب إذ أنه لم يجتز دور الـ32 الموسم الماضي بعد السقوط ضد ولفرهامبتون.

وكان أرسنال نجح في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم قبل الماضي لكنه خسر آنذاك أمام تشيلسي.

أرسنال بنفيكا الدوري الأوروبي
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