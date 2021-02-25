العُقدة مستمرة.. السعيد يخطف التعادل لـ الجونة أمام بيراميدز

الخميس، 25 فبراير 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

الجونة - المقاولون

فشل بيراميدز تحقيق فوزه الأول في تاريخه على حساب الجونة، بعدما انتهى اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 14 من الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب الدفاع الجوي.

سجل أسامة جلال هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة التاسعة بكرة رأسية، بينما خطف عمر السعيد التعادل في الدقيقة 86 برأسية أخرى.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 19 نقطة من 13 مباراة في المركز السابع، بينما في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

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سيطر بيراميدز على المباراة منذ بدايتها وضغط بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول.

ونجح بيراميدز في ترجمة سيطرته لتسجيل الهدف المبكر عن طريق أسامة جلال الذي استغل عرضية إسلام عيسى وسجلها برأسية رائعة داخل الشباك في الدقيقة التاسعة.

وبعد الهدف بأقل من دقيقتين سقط أسامة جلال صاحب الهدف على أرض الملعب بسبب شعوره بشد، وتم استبداله اضطراريا في الدقيقة 14 ونزول أحمد أيمن منصور بدلا منه.

ورغم تقدم بيراميدز إلا أن الفريق حافظ على سيطرته حتى نهاية الشوط الأول وكاد أن يسجل الثاني في الدقيقة 40 لكن فشل دييجو رولان في استغلال خطأ العربي بدر وسدد خارج المرمى بعدما انفرد بأحمد عادل عبد المنعم.

وشهد الشوط الثاني محاولات الجونة من أجل إدراك التعادل مع محاولات أخرى من بيراميدز ليتبادل الفريقان الهجوم.

وفي الدقيقة 86 نجح عمر السعيد تحويل ركلة ركنية إلى هدف التعادل برأسية رائعة.

وواجه بيراميدز فريق الجونة من قبل في 6 مرات سواء بمسماه الحالي أو بمسمى الأسيوطي سابقا، وكان بيراميدز قد تعادل ثلاث مرات وخسر مثلهم قبل أن يخسر للمرة الرابعة.

ولم يحقق الجونة الفوز في أخر خمس مباريات، إذ خسر في ثلاثة منهم وتعادل مرتين ليبتعد عن المربع الذهبي.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة يوم الثلاثاء أمام المصري الذي يمتلك 21 نقطة من 12 مباراة.

الدوري المصري الجونة بيراميدز
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