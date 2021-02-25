تشكيل يونايتد – ثنائية دفاعية جديدة أمام سوسيداد الخميس، 25 فبراير 2021 - 21:00 كتب : FilGoal مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الأوروبي نرشح لكم أخر الأخبار العُقدة مستمرة.. السعيد يخطف التعادل لـ الجونة أمام بيراميدز 2 دقيقة | الدوري المصري في الجول يكشف – تفاصيل اجتماع الخطيب وموسيماني واللاعبين.. تجديد للدعم والثقة و"لا عتاب" 10 دقيقة | الدوري المصري تشكيل يونايتد – ثنائية دفاعية جديدة أمام سوسيداد 33 دقيقة | أوروبا حسام حسن: تغلبنا على الأخطاء الدفاعية أمام دجلة.. وسعيد بقرار اتحاد الكرة 53 دقيقة | الدوري المصري الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الخطيب مع اللاعبين والجهاز الفني: تتمتعون بثقة الجميع.. نخوض تحديات عديدة 55 دقيقة | الدوري المصري خبر في الجول – الأهلي يترقب الموقف الحالي لـ كريم فؤاد ويمتلك رغبة اللاعب ساعة | ميركاتو لماذا تأخر انطلاق لقاء بيراميدز والجونة؟ سيارة إسعاف السبب وعقوبة منتظرة ساعة | الدوري المصري كرة يد - فوز الأهلي والزمالك واستمرار الصراع على قمة الدوري ساعة | رياضات أخرى التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. في الجول يكشف – تفاصيل اجتماع الخطيب وموسيماني واللاعبين.. تجديد للدعم والثقة و"لا عتاب" خبر في الجول – الأهلي يترقب الموقف الحالي لـ كريم فؤاد ويمتلك رغبة اللاعب أرقام في الجول – لماذا سيكون كريم فؤاد الاسم الأبرز في الميركاتو المقبل لماذا تأخر انطلاق لقاء بيراميدز والجونة؟ سيارة إسعاف السبب وعقوبة منتظرة انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) الجونة.. نهاية المباراة الأكثر مشاهدة 1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 3 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 0 أتالانتا 1 ريال مدريد انتهت دوري أبطال أوروبا 0 مونشنجلادباخ 2 مانشستر سيتي انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 الهلال 0 مازيمبي انتهت كأس مصر 3 أسـوان 1 سوهاج انتهت الدوري الأوروبي 4 توتنام هوتسبر 0 فولفسبرجر ايه سي انتهت الدوري المصري 1 بيراميدز 1 الجونة انتهت الدوري المصري 0 الإنتاج الحربي 0 إنبـي انتهت الدوري المصري 2 الاتحاد السكندري 1 وادي دجلة انتهت الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد - ريال سوسيداد بعد قليل 22:00 الدوري الأوروبي - ميلان - ريد ستار بلجراد بعد قليل 22:00 الدوري المصري - المصري - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 17:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - أتليتك بلباو لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - تورينو - ساسولو لم تبدأ 21:45 الدوري التركي - بشكتاش - دينيزلي سبور لم تبدأ 18:00 الدوري التركي - جينتشلاربيرليجي - مالاطيا سبور لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك