حسام حسن: تغلبنا على الأخطاء الدفاعية أمام دجلة.. وسعيد بقرار اتحاد الكرة

الخميس، 25 فبراير 2021 - 20:39

كتب : هاني العوضي

حسام حسن وإبراهيم حسن في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن سعادته بتحقيق الفوز أمام وادي دجلة.

وتغلب الاتحاد السكندري على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أن سجل أوكوي هدفا قاتلا في الدقيقة 90.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "سعيد بإقامة المؤتمر واستمراره، ما يزعجني الإلغاء مرة وإقامته مرة".

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وتابع "اللاعبون يحاولون تنفيذ المطلوب منهم ونجحنا في التغلب على الأخطاء الدفاعية أمام وادي دجلة".

وشدد حسام حسن "دجلة فريق صعب ومنظم، الهدف الثاني جاء بسبب توقعنا أن لاعبي دجلة سيقعون في الخطأ بسبب التحضير الزائد".

وعن مركز عمار حمدي أوضح "هو يلعب في الأساس في الجانب الأيمن ولعبها أكثر من مرة وبالتالي هو ليس خارج مركزه مثلما يدعي البعض".

وتابع "يعاني البعض من ضغط نفسي وهذا أمر طبيعي بسبب طموحات اللاعبين في تحقيق الفوز".

وكشف حسام حسن "سعيد بقرار اتحاد الكرة في تحديد ملاعب الفرق بالدوري، أمر ممتاز ويمنحنا تكافؤ فرص حيث إننا كنا نلعب خارج استاد الاسكندرية أمام الفرق الجماهيرية".

وأخيرا بالحديث عن الخماسي المستبعد من القائمة أتم تصريحاته "ذلك من أجل الراحة نظرا للإجهاد ويمكن الاستعانة بهم في الفترات المقبلة فهم لاعبين ضمن قائمة الفريق".

الدوري المصري الاتحاد حسام حسن
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