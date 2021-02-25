الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الخطيب مع اللاعبين والجهاز الفني: تتمتعون بثقة الجميع.. نخوض تحديات عديدة

الخميس، 25 فبراير 2021 - 20:37

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعا اليوم الخميس مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق، في حضور لجنة التخطيط.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن الاجتماع جاء للتأكيد على "الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري".

وأضاف الموقع الرسمي: "حرص الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة".

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وأردف الأهلي "كل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات".

وأوضح الأهلي: "جدير بالذكر أن الخطيب عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط قبل الاجتماع الذي عقده مع عناصر منظومة الفريق الأول".

هذا وفي نهاية الاجتماع، الذي جرى بأحد الفنادق الكبرى، تناول الخطيب العشاء مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور لجنة التخطيط.

الأهلي فحصد 21 نقطة من 9 مباريات في المركز الثالث من الدوري، وفي دوري الأبطال يحتل سيمبا بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الأهلي، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

الأهلي محمود الخطيب
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