لماذا تأخر انطلاق لقاء بيراميدز والجونة؟ سيارة إسعاف السبب وعقوبة منتظرة

تأخر انطلاق لقاء بيراميدز والجونة الذي يقام اليوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 14 من الدوري لعدة دقائق بسبب تأخر وصول سياراتي الإسعاف.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المفترض أن تقام المباراة في ظل تواجد سياراتي إسعاف لكن الزحام المروري تسبب في تأخر كليهما في الوصول لملعب اللقاء في الوقت المحدد.

وكان اللقاء انطلق بعد موعده المحدد بسبع دقائق.

وتنص لائحة المسابقات على عدم انطلاق أي مباراة إلا في حالة تواجد سياراتي إسعاف قبل موعد اللقاء بساعتين هذا بالإضافة لإلزام النادي المضيف بتوفير نقالتين لنقل المصابين.

وحال عدم وصول سياراتي الإسعاف لملعب المباراة قبل موعدها بساعتين فيتم توقيع عقوبة مالية محددة سلفا في قائمة العقوبات.

أما حال مرور 20 دقيقة على موعد بدء المباراة وعدم وصول سياراتي الإسعاف فيتم إلغاء المباراة مع اعتبار الفريق المضيف مهزوما بثلاثة أهداف دون رد.