كرة يد - فوز الأهلي والزمالك واستمرار الصراع على قمة الدوري

فاز فريقا الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من المرحلة الختامية لدوري كرة اليد ليتواصل الصراع على قمة المسابقة.

تغلب الأهلي على فريق الأولمبي بنتيجة 33-19 في الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة بينما رصيد الأولمبي بات 12.5 نقطة بالخسارة الثانية.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على هيليوبوليس بنتيجة 36-26 ليحافظ على القمة بأفضلية المواجهة المباشرة ضد الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة أما هيليوبوليس فرصيده أصبح 11 نقطة بعد الخسارة الثالثة.

وتغلب سبورتنج على الطيران بنتيجة 29-19 ليستعيد نغمة الانتصارات، ورفع سبورتنج رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث ليواصل ملاحقة الأهلي والزمالك.

وتختتم غدا الجمعة منافسات الدور الأول من المرحلة الختامية من دوري كرة اليد لموسم 2020 - 2021.

ويلعب الأهلي أمام فريق سبورتنج صاحب المركز الثالث في مباراة قوية لصراع القمة.

أما الزمالك فيواجه فريق طلائع الجيش في ختام مواجهات الدور الأول.