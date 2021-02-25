مباشر في الدوري - بيراميدز (1)-(0) الجونة.. انطلاق الشوط الثاني

الخميس، 25 فبراير 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

يستضيف بيراميدز فريق الجونة على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 12 مباراة بينما الجونة يحل سادسا بـ 19 نقطة من 13 مباراة.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 دييجو رولان يفشل في استغلال خطأ العربي بدر ويهدر الهدف الثاني

ق14 خروج أسامة جلال اضطراريا ونزول أحمد أيمن منصور

ق9 جوووول أسامة جلال يستقبل عرضية إسلام عيسى برأسية داخل شباك الجونة

انطلاق المباراة

تأخر انطلاق المباراة في انتظار قدوم سيارة الإسعاف

في الدوري بيراميدز الجونة
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