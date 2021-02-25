الاتحاد يخطف الفوز أمام وادي دجلة بهدف قاتل

الخميس، 25 فبراير 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

خطف الاتحاد السكندري ثلاث نقاط هامة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الإسكندرية.

افتتح دجلة التسجيل عن طريق محمد هلال في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، بينما عادل فوزي الحناوي النتيجة في الدقيقة 54 للاتحاد قبل أن يخطف إيمانويل أوكوي الفوز في الدقيقة 90.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر من 12 مباراة خاضهم الفريق وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثامن، بينما يتذيل وادي دجلة الترتيب بـ 7 نقاط من 13 مباراة.

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بدأت المباراة بتقاسم السيطرة بين الفريقين في أول ربع ساعة، وحصل وادي دجلة على ركلة جزاء في الدقيقة 20 لصالح محمد هلال بعد تدخل من عمار حمدي.

وسجل محمد هلال هدف التقدم لوادي دجلة في الدقيقة 22 بتسديدة على يسار محمد صبحي.

ضغط الاتحاد في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بكل قوة من أجل إدراك التعادل لكن دون خطورة حقيقية على المرمى مع تسديد لاعبيه خارج المرمى.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم كبير من الاتحاد السكندري مع اعتماد دجلة على الهجمة المرتدة.

وكاد دجلة أن يضيف الثاني مبكرا في الدقيقة 47 بعد انفراد مع رودني أنتوي لكنه سدد أعلى العارضة، وارتدت الكرة بهجمة إلى كريم الديب لكن أيضا أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 54 نجح فوزي الحناوي في استغلال تمريرة كريم الديب داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك محمد عبد المنصف.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب لكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 89 أهدر صلاح أمين أخطر فرص اللقاء بعد انفراد تام بالمرمى لكن سدد الكرة في جسد محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد.

وفي الدقيقة 90 فشل خالد رضا في استلام تمريرة محمد عبد المنصف داخل منطقة الجزاء ليسجل إيمانويل أوكوي الهدف القاتل.

ويلعب الاتحاد مباراة المقبلة أمام إنبي يوم الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

أما فيواجه الزمالك مساء الإثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد السكندري الدوري المصري وادي دجلة
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