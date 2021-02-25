تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء.. وأوباميانج وأوديجارد أساسيان ضد بنفيكا
الخميس، 25 فبراير 2021 - 19:03
كتب : FilGoal
يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة التي تجمعه ببنفيكا اليوم الخميس في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.
ويستضيف أرسنال منافسه بنفيكا بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
في حراسة المرمى: بيرند لينو
في الدفاع: كيران تيرني- جابرييل- ديفيد لويز- هيكتور بيلليرين
في الوسط: داني سيبايوس- جرانيت جاكا- بوكايو ساكا- مارتن أوديجارد- إيميلي سميث روي
في الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج
ويحتاج أرسنال للتعادل سلبيا بدون أهداف فقط ليضمن التأهل لدور الـ16.