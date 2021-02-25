بورنموث يستعد؟ هنري يعلن استقالته من مونتريال بسبب ظروف أسرية

أعلن تيري هنري المدير الفني لمونتريال الكندي استقالته من منصبه اليوم الخميس رسميا بسبب ظروف أسرية.

وقال هنري في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه بلقب مثقل أكتب تلك الرسالة، لقد كانت السنة الأخيرة صعبة للغاية شخصيا بسبب الجائحة".

وواصل "لم أستطع رؤية أطفالي بسبب القواعد المفروضة ولسوء الحظ سيتعين علينا الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لعدة أشهر فالأمر لن يكون مختلفا والانفصال الواقع يسبب إجهادا كبيرا لي ولأولادي".

وأردف النجم الفرنسي "لذا وبكل حزن اضطررت لاتخاذ قرارا بالعودة إلى لندن والرحيل عن مونتريال".

وأكمل هنري "أود شكر الجمهور واللاعبين والجهاز الفني الذين رحبوا بي".

وأتم هنري "حظينا بسنة رائعة والوصول للملحق كانت تجربة لن تُنسى، شكرا للجميع على تلك الرحلة وأتمنى لكم النجاح في المستقبل".

وقاد هنري فريق مونتريال في 29 مباراة فاز في 9 مرات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 16 مرة.

وكانت الصحف الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن بورنموث الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي لتدريبه.