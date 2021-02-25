المصري لـ في الجول: لم نطلب نقل مبارياتنا من برج العرب.. هذا ما حدث

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن ناديه لم يطلب نقل مبارياته في الدوري في برج العرب.

وشهد اليوم الخميس إعلان اتحاد الكرة عن موعد 7 جولات من الدوري وتبين أنه تم تحديد استاد الإسكندرية ملعبا لمباريات المصري بدلا من برج العرب.

وبالتوجه للمصري تحدث نائب رئيس المصري لـFilGoal.com قائلا: "تواصلنا مع مسؤولي إدارة اتحاد الكرة والذين أكدوا لنا أن رد الأمانة العامة للقوات المسلحة لم يصل وأنهم كانوا ملزمين بإعلان جدول الدوري".

وأضاف "لذا تم تحديد ملعب الإسكندرية كملعب بديل للمصري لحين وصول موافقة الأمانة العامة".

وأردف "أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أبلغني بنسبة كبيرة أن مباراتنا ضد بيراميدز ستقام في برج العرب".

وأتم محمد الخولي حديثه "نشكر مسؤولي ملعب برج العرب على مجهوداتهم معنا في الفترة السابقة ونفتخر بوجود منشأة عظيمة تخدم الرياضة المصرية".