النجوم لـ في الجول: كريم فؤاد من حق إنبي "حتى الآن".. ثمنه لن يقل عن 1.5 مليون دولار

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، الموقف الحالي للاعبه الشاب كريم فؤاد، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي.

ويلعب فؤاد معارا لإنبي منذ الموسم الماضي، وهو النادي الذي يملك أولوية شرائه حسبما أوضح الطويلة لـ FilGoal.com.

وشرح الطويلة: "يوجد بند في تعاقدنا مع إنبي، الأولوية للبيع ستكون للفريق البترولي مقابل 15 مليون جنيه".

وأضاف "في حال عدم دفع إنبي لهذا المبلغ، سيكون من حقنا بيع اللاعب لأي ناد يرغب في شرائه".

وشدد: "اللاعب لديه عروض في الدوري البرتغالي وأنا شخصيا سأفضل بيعه للخارج حتى ولو كان بمبلغ أقل لأنني أرى انه لاعب له مستقبل كبير" .

وأتم الطويلة: في حال عدم قدرة إنبي على دفع 15 مليون جنيه، لن يقل ثمن فؤاد عن مليون و500 ألف دولار، أو 23.5 مليون جنيه مصري".

كريم فؤاد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، صاحب الـ21 عاما يلعب في إنبي لثاني موسم على التوالي معارا من النجوم.

وخاض كريم فؤاد مع إنبي 37 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم خمسة أهداف ولم يسجل أهدافا مع الفريق البترولي حتى الآن.